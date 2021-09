Wirtshauswiesn in München ersetzt Oktoberfest wegen Corona

Trotz der erneuten Absage des Oktoberfests wegen der Corona-Pandemie kommt in München am Samstag - dem ursprünglich geplanten Anstichtag - Wiesn-Stimmung auf. In gut 50 Gaststätten haben Innenstadt- und Wiesnwirte zur Wirtshauswiesn geladen. Bis zum 3. Oktober wollen sie ihre Gaststätten im Stil der Wiesnzelte schmücken.