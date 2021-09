Algerischer Ex-Präsident Bouteflika gestorben

Der frühere algerische Staatschef Abdelaziz Bouteflika ist nach schwerer Krankheit mit 84 Jahren gestorben. Das berichtete das Staatsfernsehen in der Nacht auf Samstag. Die Massenproteste gegen den langjährigen Präsidenten hatten das größte afrikanische Land 2019 in eine tiefe politische Krise gestürzt. Vorher hatte Bouteflika das Land seit 1999 für vier aufeinanderfolgende Amtszeiten regiert und geholfen, es aus seinem „schwarzen Jahrzehnt“ des Bürgerkrieges zu führen.

Bouteflika wurde 1999 zum Staatschef gewählt und überstand auch zunächst die Proteste in der arabischen Welt 2011. Im Westen galt er als verlässlicher Partner im Kampf gegen den Terror, in Algerien selbst sollte er das Land nach einem blutigen Jahrzehnt des Bürgerkrieges wieder versöhnen - was ihm mit Hilfe des Militärs und politischer Netzwerke auch zunächst gelang. Sein politisches Geschick hatte ihm zuvor schon in seinen 16 Jahren als Außenminister genutzt.