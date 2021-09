Ried rettet mit spätem 3:3 gegen den WAC Tabellenplatz drei

Der Wolfsberger AC hat unter Neo-Coach Robin Dutt seinen dritten Saisonsieg knapp verpasst. Die Kärnter führten am Samstag bei der SV Ried nach 57 Minuten schon 3:0, mussten am Ende aber in der 94. Minute den Ausgleich einstecken. Julian Wießmeier traf per Kopf zum verdienten Remis und sicherte den Riedern damit den dritten Platz. Er hatte davor bereits mit dem Treffer zum 1:3 in der 62. Minute die Aufholjagd eingeleitet. Den Anschlusstreffer erzielte Leo Mikic (73.). Der WAC ist drei Punkte hinter Ried Vierter in der Tabelle.