„Patriotische“ Wahlen in Hongkong begonnen

In Hongkong haben am Sonntagvormittag die Abstimmungen für den Wahlausschuss 2021 begonnen. Dabei stimmen rund 4.900 ausgewählte Einwohner der Finanzmetropole über Kandidaten ab, die wiederum den nächsten Verwaltungschef Hongkongs auswählen werden. Der demokratische Entscheidungsspielraum für die Bevölkerung bleibt jedoch äußerst gering: Bereits im März hat Peking das Wahlsystem der Stadt stark überarbeitet, so dass nur noch „Patrioten“ als Kandidaten zugelassen sind.