Vienna Capitals unterliegen nach Schlagabtausch auch Znaim

Die Vienna Capitals warten nach einem verlorenen Schlagabtausch im „Ost-Duell“ der ICE Hockey League gegen Znojmo weiter auf den ersten Sieg der noch jungen Saison. Die Tschechen setzten sich am Sonntagabend in der 2. Runde vor heimischer Kulisse mit 5:4 durch, wobei die Capitals Mitte des zweiten Spielabschnitts noch 4:2 voran lagen.

Der VSV schlug die Black Wings mit 2:0 und durfte damit erstmals jubeln. Der HCB Südtirol siegte in Salzburg mit 3:0 und holte Sieg Nummer zwei. Die Graz 99ers unterlagen bei Olimpija Ljubljana mit 2:5. Bereits am Samstag hatte sich Meister KAC gegen Innsbruck durchgesetzt, Dornbirn war in Bratislava unterlegen.