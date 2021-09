Dumawahl in Russland - Kremlpartei liegt nach Prognosen vorn

Bei der Parlamentswahl in Russland liegt die Partei von Präsident Wladimir Putin, „Einiges Russland“, ersten Teilergebnissen und Hochrechnungen zufolge deutlich vorn. Die Wahlkommission sah am Sonntagabend „Einiges Russland“ bei 38,57 Prozent nach Auszählung von neun Prozent der Stimmen. In ersten Hochrechnungen kommt die Partei sogar auf über 45 Prozent.