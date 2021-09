Viele Festnahmen nach Protesten auf Londoner Ringautobahn

Die Londoner Ringautobahn M25 ist am Montag erneut zum Ziel von Klimaschutzaktivisten geworden. Wie die Polizei in der Grafschaft Hertfordshire nordwestlich von London mitteilte, wurden fast 30 Menschen am Montag festgenommen, nachdem sie sich an mehreren Ausfahrten am Asphalt festgeklebt und blaue Farbe auf die Fahrbahn geschüttet hatten.