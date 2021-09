Sölden erhofft volles Haus, ÖSV-Herrenchef die große Kugel

In vier Wochen erfolgt der Auftakt zum Alpinski-Weltcup 2021/22, und nach den „Geisterrennen“ vom Vorjahr hofft Sölden diesmal auf volles Haus. Die Zeichen stehen trotz steigender Covid-Zahlen nicht schlecht, dass der Skiwinter am 23. (Damen) und 24. (Herren) Oktober mit vielen Zuschauern auf dem Rettenbach-Gletscher beginnt. Für Österreichs Herren ist nach der so erfolgreichen WM-Saison der Start in den Olympia-Winter besonders verheißungsvoll.