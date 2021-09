Pilz holt Kombi-WM-Gold, Vorstieg-Titel an Schubert

Die Niederösterreicherin Jessica Pilz hat am Dienstag in Moskau mit Gold in der Kombination ihre gesamt dritte WM-Medaille gewonnen. Am Abend legte Jakob Schubert mit Gold im Vorstieg nach. Für den Tiroler, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze in der Kombination gewonnen hatte, war es bereits der vierte WM-Titel, der dritte in der Disziplin nach 2012 und 2018. Pilz hatte 2018 in Innsbruck Vorstieg-Gold und Bronze in der Kombination geholt.