Lebenslang - Strafmaß für Terroristen „Carlos“ bestätigt

Der frühere Top-Terrorist „Carlos“ erhält für den Anschlag auf eine Einkaufsgalerie in Paris vor 47 Jahren lebenslange Haft. Ein Schwurgericht bestätigte am Donnerstag das bereits zuvor verhängte Strafmaß des Venezolaners, wie die Deutsche Presse-Agentur in Paris vom Gericht erfuhr. In dem Prozess war es nicht um die Schuld, sondern lediglich um die Strafe gegangen.