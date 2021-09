Hamilton kontert Marko-Kritik zum New-York-Ausflug

Lewis Hamilton hat die zweiwöchige Formel-1-Pause zur Erholung genutzt und auf Kritik an seinem Ausflug nach New York unmittelbar nach der Kollision von Monza äußerst entspannt reagiert. „Ich höre nicht wirklich, worüber diese Personen sprechen“, sagte der Brite in Richtung von Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. Der Steirer hatte zuletzt gemeint, dass Hamilton nicht bei der Met Gala gewesen wäre, „wenn er wirklich seriöse Nackenschmerzen oder Probleme gehabt hätte“.

„Ich habe ja nicht gesagt, dass ich sterbe“, betonte Hamilton nun am Schwarzen Meer, wo am Sonntag mit dem Grand Prix von Russland in Sotschi das 15. von 22 geplanten WM-Rennen ansteht. Er habe sich nach dem Crash mit WM-Spitzenreiter Max Verstappen bereits am nächsten Tag wieder durchchecken lassen, zudem mit seiner Physiotherapeutin Angela Cullen selbst auf dem Flug in die USA entsprechende Übungen gemacht.

Hamilton betonte, dass er nie erwarte, dass ein Fahrer nachgebe, sagte aber auch: „Wir müssen clever sein.“ Nachsatz: „Diese Balance kommt durch Erfahrung.“ Es sei eine besondere Situation, wenn man um seinen ersten WM-Titel kämpfe, erinnerte sich der Brite. Für ihn sei es jetzt auch deutlich einfacher, mit diesem harten WM-Kampf umzugehen als bei seinem ersten Titeltriumph 2008 im McLaren oder seinem Einstiegsjahr, als er mit einem Punkt weniger die WM verloren hatte gegen Kimi Räikkönen (damals Ferrari).

Verstappen reagierte mit einem ironischen Kommentar, als er auf Hamiltons vorherige Stichelei angesprochen wurde. „Ich bin so nervös, dass ich kaum schlafen kann“, ließ der Niederländer wissen. „Diese Kommentare zeigen, dass er mich nicht kennt.“ Das sei auch kein Problem, aber er sei „sehr entspannt“ und spüre keinen gesonderten Druck, stellte der WM-Leader noch einmal klar.

Bei lediglich fünf Punkten Abstand zwischen den beiden könnte sich das Blatt in Sotschi allerdings wenden. Wer in Russland bisher auf Mercedes wettete, gewann seit 2014 stets. Hamilton hat das Rennen schon viermal (2014, 2015, 2018, 2019) gewonnen, sein Teamrivale Valtteri Bottas kommt überhaupt auf seine der Statistik nach erfolgreichste Strecke.