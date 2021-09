Kinobranche fiebert dem Start des neuen James Bond entgegen

Dass sich James Bond so viel Zeit zum Sterben lassen würde, konnte Anfang 2020 niemand ahnen, als der Start des 25. Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ verschoben wurde - anfangs auf April. Im März 2020 gaben MGM und Eon Productions dann angesichts der Coronapandemie eine Startverschiebung auf November bekannt - und es folgten weitere. Am 30. September ist es aber soweit. Dann soll der erste pandemieverschobene Megablockbuster auch der erste sein, der das Aufbruchsignal gibt.

Die große Weltpremiere wird bereits am 28. September in London gefeiert, bevor das Abenteuer zwei Tage später, am 30. September, in die österreichischen Kinos kommt. Gut Ding will eben Weile haben, haben sich die Produzenten doch dezidiert für eine Kinoauswertung und gegen einen Streamingstart entschieden, zumal Netflix & Co wohl nicht bereit waren, die kolportierten 600 Mio. US-Dollar dafür zu bieten.