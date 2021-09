Salzburg gastiert beim WAC, Ried beim Schlusslicht Tirol

Österreichs Fußball-Serienmeister Salzburg verteidigt am Samstag beim Tabellenvierten WAC seine weiße Weste aus den ersten acht Bundesliga-Runden. Der Tabellenletzte WSG Wattens peilt im Heimspiel gegen Ried dringend benötigte Punkte an und Altach hat den bisher gefällig agierenden Aufsteiger Austria Klagenfurt zu Gast. Alle drei Partien werden um 17.00 Uhr angepfiffen.

Der WAC musste sich in den vergangenen Tagen vom Punktverlust in Ried erholen. Eine 3:0-Führung nach 57 Minuten gab die Truppe von Robin Dutt da aus der Hand, in der Nachspielzeit fiel noch das finale 3:3 für die Oberösterreicher. Mit dem 6:1 über Viertligist Siegendorf im Cup fiel diese Bewältigung erfolgreich aus, im Lavanttal fühlt man sich gerüstet, zumindest einigermaßen. Und Dutt gibt sich auch optimistisch: „Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung könnten wir die erste Mannschaft sein, die in dieser Spielzeit Punkte gegen Salzburg holt.“

Letzter gegen Dritter heißt es am Innsbrucker Tivoli, wenn die WSG Tirol die SV Ried zu Gast hat. Nach drei Liga-Niederlagen in Folge war das 4:2 beim GAK im Cup ein dringend nötiges Erfolgserlebnis für die Wattener. „Wichtig für die Köpfe und für uns als Club“, sagte Sportdirektor Stefan Köck. Trainer Thomas Silberberger konterte die Kritik, man habe zu wenig Qualität in der Mannschaft. „Ich glaube schon, dass wir Bundesliga-Niveau haben“, betonte er. Dies will man nun mit dem ersten Sieg in dieser Liga-Saison beweisen. Ob der Gegner da mitspielt, bleibt abzuwarten - denn die Rieder wollen ihren aktuellen Erfolgslauf fortsetzen. „Die Tabellensituation ist angenehm, aber davon können wir uns jetzt nichts kaufen. Sie ist hoffentlich die Basis dafür, dass wir am Ende die Liga halten“, gibt sich Trainer Andreas Heraf aber bescheiden.