Führungsstreit in SPÖ Vorarlberg schwelt weiter

Bei SPÖ-Landesgeschäftsführer Klaus Gasser laufen seit Tagen die Telefone heiß. „Die Sozialdemokratie in Vorarlberg hat schon ganz anderes überstanden. Aber ich hoffe, dass wir bald wieder über Inhalte sprechen. Das muss das Ziel sein“, so Gasser am Freitag zur APA.

Ihm lag bis Freitagmittag nur die Kandidatur von Thomas Hopfner als Landesvorsitzender vor. Man habe gebeten, Bewerbungen für den 16. Oktober, die schriftlich einzubringen sind, bis 12.00 Uhr abzugeben. Statutengemäß können diese aber bis Freitag um Mitternacht vorgelegt werden, betonte Gasser. Laut Statuten müssen Kandidaturen nämlich 21 Tage vor dem Parteitag der Wahlkommission zur Kenntnis gebracht werden. Zudem haben Ortsparteien aber die Möglichkeit, Anträge auch noch am Parteitag selbst einzubringen. Die Behandlung solcher verspäteter Anträge bedarf dann aber der Zustimmung einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Delegierten. Die immer wieder ins Spiel gebrachte Verschiebung des Parteitags sei derzeit nicht geplant, so Gasser.

Zwar scheint Hopfner, wenn überhaupt, sicher keine klare Mehrheit hinter sich zu haben, doch finden sich kaum andere Alternativen. Der frühere Landesgeschäftsführer Reinhold Einwallner, der derzeit im Nationalrat sitzt, hat unter den gegebenen Umständen kein Interesse. Ritsch brachte zuletzt im ORF Vorarlberg Frauenvorsitzende Michelle Feigl ins Spiel. Die winkte selbst am Nachmittag in einer Aussendung ab und betonte, dass die Frauenorganisation keine Wahlempfehlung abgegeben habe.

Der Zwist in der SPÖ Vorarlberg um den künftigen Parteivorsitzenden dauert seit Wochen an, mehrere Ausspracheversuche verliefen ergebnislos. Noch-Vorsitzender Martin Staudinger, der seit Herbst 2020 Bürgermeister von Hard (Bez. Bregenz) ist, hatte ohne Abstimmung mit den Parteigremien Klubobmann Thomas Hopfner als „logischen Nachfolger“ als Parteichef präsentiert, was in mehreren Ortsparteien und bei einigen Partei-Granden auf Widerstand stößt.