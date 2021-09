Huawei-Finanzchefin nach Deal mit US-Justiz frei

Die von den USA angeklagte Finanzdirektorin des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei, Meng Wanzhou, ist auf freiem Fuß: Eine kanadische Richterin beendete am Freitag bei einer kurzen Gerichtsanhörung in Vancouver das Auslieferungsverfahren gegen Meng und ordnete die Aufhebung ihrer Haftauflagen an. Zuvor hatte Meng eine Einigung mit der US-Justiz erzielt. Sie kann Kanada nun nach fast drei Jahren verlassen und nach China zurückkehren.

Die zuständige US-Richterin hatte die Vereinbarung am Freitag bei einer Anhörung in New York gebilligt, bei der Meng per Videokonferenz zugeschaltet war. Das US-Justizministerium kündigte an, das Auslieferungsgesuch an Kanada zurückzuziehen, wo Meng sich seit fast drei Jahren unter strikten Auflagen auf einem Anwesen aufhalten muss.