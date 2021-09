Kurz bei Einvernahme durch Richter: „Bin kein Vollidiot“

Richter Stephan Faulhammer wollte laut „Kurier“ bei der Einvernahme von Kurz genau wissen, wie seine Involvierung in das ÖBAG-Gesetz, die Auswahl der Aufsichtsräte und die Bestellung von Schmid zum ÖBAG-Chef war. Kurz sagte demnach zur Auswahl der Aufsichtsräte: „Es war Hartwig Löger, und das zeigen auch die SMS.“ Diese Entscheidung sei ihm „auch nicht so wichtig“ gewesen. „Was wäre ich denn für ein ‚Würschtel‘ als Bundeskanzler, wenn ich den Sigi Wolf will, und er wird es nicht“, wird Kurz zitiert. „Ich finde das wirklich absurd.“ Auch bei der Konstruktion der ÖBAG habe er nicht intensiv mitgewirkt: „Ich habe in diesem Bereich relativ wenig Kenntnis. Ich habe sicher weder das Gesetz gelesen, mich noch groß damit beschäftigt“.

„Ich weiß nicht, wie Sie mich einschätzen, aber ich bin kein Vollidiot. Wenn ich weiß, dass sie alle SMS haben, wäre es ja absurd etwas davon Abweichendes zu sagen“, erklärte Kurz laut „Krone“ zu Schmids Bestellung. „Ich habe so einen Overflow an Information“, er könne sich nicht an alle Gespräche oder SMS erinnern. „Schmid war sehr dahinter, die Rolle, die er angestrebt hat, möglichst groß, machtvoll und breit ausgestaltet auszuformen“, zitiert der „Kurier“ weiters aus der Einvernahme des Kanzlers. Dabei sieht Kurz auch ein SMS von ihm an Schmid („Du kriegst eh alles was Du willst“) als das einzige an, das man falsch verstehen könnte. Er habe Schmid auf die Schaufel nehmen wollen, so Kurz bei der Einvernahme: „Das ist ein toller Job mit einem super Gehalt. In Ordnung, wenn Du das wirst, aber jetzt krieg einmal den Hals voll.“ Dass Schmid sich in Chats mit einer seiner Mitarbeiterinnen damit brüstete, die Unterstützung von Kurz zu haben, kommentierte der Kanzler vor dem Richter demnach mit den Worten „hochstapeln, flunkern, Dinge ein bisschen anders darstellen (...)“.