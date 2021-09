Wiener soll in Kroatien drei seiner Kinder getötet haben

Ein österreichischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Zagreb in Kroatien soll in der Nacht auf Samstag drei seiner Kinder getötet haben, wie kroatische Medien berichteten. Dann dürfte er versucht haben, sich umzubringen. Bei dem Mann soll es sich den Berichten zufolge um einen Finanzberater aus Wien, Jahrgang 1965, handeln.