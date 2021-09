Mönchsdemo gegen Militärjunta in Myanmar

In Myanmar sind dutzende buddhistische Mönche aus Protest gegen die Militärjunta auf die Straße gegangen. Die Gläubigen in orangefarbenen und roten Roben zogen mit Fahnen und Bannern am Samstag durch Myanmars religiöse Hauptstadt Mandalay und forderten die Freilassung politischer Häftlinge. „Mönche, die die Wahrheit lieben, stehen auf der Seite des Volkes“, sagte einer der Protestführer der Nachrichtenagentur AFP.