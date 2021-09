Kletterer rettet Kameraden in Tirol das Leben

Ein 50-jähriger Bosnier hat seinem Bergkameraden, einem 47 Jahre alten Deutschen, am Samstag in Nesselwängle (Bez. Reutte) das Leben gerettet. Der Deutsche war am Hochwiesler laut Polizei ca. 20 Meter ins Seil gestürzt und war schwer verletzt worden. Der Bosnier konnte den Bewusstlosen sichern. Der Verunglückte wurde schließlich vom Rettungshubschrauber geborgen und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.