Impfskeptiker schaffen Landtagseinzug in Oberösterreich

Die Oberösterreicher haben zwei neue Parteien in den Landtag geschickt. Überraschend war am Wahlsonntag vor allem der Erfolg der impfskeptischen Liste MFG, die auf Anhieb 6,2 Prozent holte. Die NEOS zitterten sich mit 4,2 Prozent ins Landesparlament. Stärkste Kraft bleibt die ÖVP, die Freiheitlichen verloren ein Drittel ihrer Wählergunst, blieben aber knapp vor der SPÖ. Von den etablierten Parteien die stärksten Zugewinne lukrierten die Grünen.

Laut vorläufigem Wahlergebnis inklusive Briefwahl von Sonntagabend kam die ÖVP auf 37,6 Prozent, ein Plus von 1,2 Punkten. Dahinter folgen die Freiheitlichen mit 19,8 Prozent, was einen zweistelligen Verlust von 10,6 Punkten bedeutet. Die SPÖ verharrt auf Platz drei. Ihre 18,6 Prozent sind ein magerer Zugewinn von 0,2 Punkten. Zwei Punkte zulegen können die Grünen auf 12,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,4 Prozent.

Stelzer wollte sich am Sonntag noch in keine Richtung festlegen. Der Einzug zweier neuer Listen sowie der große Vorsprung gegenüber Platz zwei gab der ÖVP Grund, die für sie nicht gerade grandiosen Zahlen rhetorisch zu behübschen. Landeshauptmann Thomas Stelzer, auf den der gesamte Wahlkampf zugeschnitten war, sprach von einem großartigen Erfolg und wählte damit die selben Worte wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der extra nach Linz gekommen war.

In der Bundes-SPÖ reagierte man freundlich zurückhaltend darauf, dass die neue Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer die Partei nicht aus der Krise im Industrieland führen konnte. „Es ist erfreulich, dass es unter schwierigen Bedingungen erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wieder ein Plus bei der Landtagswahl für die SPÖ Oberösterreich gibt“, resümierte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Gerstorfer sieht keinen Grund für Konsequenzen persönlicher Art. Immerhin habe die SPÖ zugelegt - das allerdings minimal von einem historischen Tiefstand aus.

MFG-Frontmann Joachim Aigner sieht als Erfolgsrezept, dass die Kandidaten der Liste „Bürger aus der Gesellschaft“ seien. Im Landtag wolle man sich vorrangig um Coronamaßnahmen kümmern. Zittern und Bangen hieß es für die NEOS, die in den ersten Hochrechnungen noch knapp unter der Vier-Prozent-Marke gelegen waren. Entsprechend groß war am späteren Abend die Erleichterung. Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger meinte gar, dass man mit dem Einzug in den nun siebenten Landtag „Geschichte geschrieben“ habe. Kein Pink gibt es damit nur noch in Kärnten und im Burgenland.