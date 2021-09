UEFA stoppt juristische Schritte gegen Super-League-Clubs

Die UEFA hat auf eine richterliche Androhung aus Spanien reagiert und wird die Verfahren gegen die drei abtrünnigen Super-League-Clubs Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin nicht weiter verfolgen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am späten Montagabend erfuhr, soll das Gericht in Madrid am Dienstag über diesen Schritt informiert werden.