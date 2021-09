20 Jahre Haft für Mord an Lebensgefährtin in Vorarlberg

Ein 38 Jahre alter Deutscher ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch des Mordes und der versuchten schweren Körperverletzung für schuldig befunden und zu einer Strafe von 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er hat nach Ansicht des Gerichts vergangenen November seine Lebensgefährtin dermaßen heftig getreten, dass sie zehn Tage später an ihren Kopfverletzungen verstarb, und eine weitere Frau verletzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.