Frankfurter Buchmesse heuer unter Motto „Re:connect“

Die Frankfurter Buchmesse soll in diesem Jahr teilweise real und teilweise virtuell stattfinden. Nachdem das Branchentreffen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie komplett ins Internet verlegt werden musste, steht die Messe 2021 unter dem Motto „Re:connect - Welcome back to Frankfurt“, wie Buchmessen-Direktor Juergen Boos am Dienstag berichtete.