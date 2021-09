Japan bekommt neuen Regierungschef

Die in Japan regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) wählt am Mittwoch einen Nachfolger für Partei- und Regierungschef Yoshihide Suga. Vier Kandidaten stellen sich zur Wahl: Die national-konservative Ex-Innenministerin Sanae Takaichi und die liberalere Ex-Ministerin für Gleichstellung, Seiko Noda, wollen erste Regierungschefin Japans werden. Sie treten gegen den als Favoriten geltenden Minister für die Impfkampagne Taro Kono und gegen Ex-Außenminister Fumio Kishida an.