Putin empfängt Erdogan zu Gespräch in Russland

Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt am Mittwoch den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Wie der Kreml am Dienstag mitteilte, ist ein Gespräch in Sotschi am Schwarzen Meer geplant. Für Putin ist es das erste persönliche Treffen mit einem anderen Staatsoberhaupt, seit er sich vor rund zwei Wochen wegen Corona-Fällen in seinem Umfeld in Selbstisolation begeben hat.