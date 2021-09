Staraufgebot bei Weltpremiere von neuem James-Bond-Film

Zahlreiche Stars - darunter die britischen Royals - sind am Dienstagabend zur Weltpremiere des 25. James-Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ in London gekommen. Nach der Ankunft von Thronfolger Prinz Charles und seiner Frau, Herzogin Camilla, sowie Prinz William und Herzogin Kate, stand die erste Vorführung des Agententhrillers auf dem Plan. Hauptdarsteller Daniel Craig war zuvor mit lautem Jubel begrüßt worden, als er am Dienstagabend im Regen an der Royal Albert Hall ankam.