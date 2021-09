Komödiantenkunst pur: Ein neuer „Barbiere“ an der Staatsoper

„Heute Oper bunt“ heißt es in Neonlettern auf der Staatsopernfassade. Und tatsächlich: Am Dienstagabend feierte ein neuer „Barbiere di Siviglia“ im Haus am Ring Premiere - in einer Regie von Slapstickspezialist Herbert Fritsch, die mit Farbe und Frisuren als einzige Requisiten auskommt. Komödiantenkunst pur wird aus dem Ensemble gekitzelt und bei seinem Debüt am Haus legt Michele Mariotti am Pult einen fulminanten, neonfarbenen Rossini hin.