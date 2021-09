„Shutdown“ der Regierungsgeschäfte in den USA droht

In den USA läuft die Frist zur Abwendung eines teilweisen Stillstandes der Regierungsgeschäfte aus. Die oppositionellen Republikaner stoppten im Senat den Versuch der Demokraten von Präsident Joe Biden, die Finanzierung des nächsten Haushaltsjahrs zu sichern. Dieses endet am Donnerstag. Gelingt bis dahin keine Einigung, kommt es zum „Shutdown“. Dann würden Bedienstete der Bundesregierung in den Zwangsurlaub geschickt, Behörden müssten schließen.