Dior präsentiert in Paris Mode auf dem Spielbrett

Die Prêt-à-Porter-Schauen, die seit Montag in Paris zu sehen sind und noch bis zum 5. Oktober laufen, fühlen sich beinahe an wie vor Corona: Fast die Hälfte aller teilnehmenden Modehäuser präsentiert wieder physische Shows - so viele wie schon lange nicht mehr. Kenneth Ize gab mit einer farbenfrohen Kollektion den Startschuss für die Fashion Week. Dienstagmittag folgte die Show vom Modehaus Christian Dior im Jardin des Tuileries - und die sorgte für weitere besondere Momente.