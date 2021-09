Messi will nach „perfektem Abend“ mit PSG durchstarten

Lionel Messi ist in Paris angekommen. Der sechsmalige Weltfußballer war nach dem großen Schlager der Champions League am Dienstagabend bester Laune. Sein Premierentreffer für Paris Saint-Germain fiel spektakulär aus, er vollendete ein eindrucksvolles 2:0 gegen Manchester City. Die Hoffnung von PSG ist, dass Messi nun so richtig durchstartet - auch weil sein Tor durch eine kongeniale Zusammenarbeit mit dem abwanderungswilligen Kylian Mbappe zustande gekommen war.