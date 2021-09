ÖVP und FPÖ zuversichtlich nach erster Sondierung in OÖ

Mit einem Treffen der bisherigen Koalitionspartner ÖVP und FPÖ hat Mittwochnachmittag der Gesprächsreigen zur Bildung der neuen Landesregierung in Oberösterreich begonnen. Danach zeigten sich beide Seiten zufrieden und zuversichtlich für weitere Gespräche. Für Donnerstag hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dann SPÖ und Grüne zum ersten Sondierungs- sowie die MFG zu einem „Kennenlern-Gespräch“ eingeladen.

Als „sehr gut“, aber mit nur allgemeinem Inhalt, fassten die Verhandlungsführer von ÖVP und FPÖ, Stelzer und LHStv. Manfred Haimbuchner, das erste Sondierungsgespräch zusammen. Bereits nach der Hälfte der für die Unterredung anberaumten Zeit wirkten beide zuversichtlich, für mögliche Koalitionsverhandlungen. Stelzer betonte jedoch, dass in der ÖVP erst Anfang kommender Woche der Landesparteivorstand entscheiden werde, mit wem man in medias res gehe.

Auch wenn Haimbuchner, wie er selber vor Beginn der Gespräche betont hatte, „kein Jobhopper“ sei, meinte er nach der Unterredung, dass bei der Ressortverteilung noch „alles offen“ sei. Gleichzeitig unterstrich er einmal mehr den Regierungswillen der FPÖ, auch wenn seine Partei „beides sehr gut kann - Regieren und Opposition“. Es sei im Gespräch über essenzielle Themen wie den Haushalt gesprochen worden, aber auch „Heimat und Kultur sind wichtige Dinge“, so Haimbuchner weiter. Zum Themenkomplex Corona, Pandemie-Management und Impfen sah er keine unüberwindbaren Gegenpole zwischen seiner Partei und der ÖVP.

Morgen, Donnerstag, ist am Vormittag die SPÖ zu Gesprächen eingeladen. Eine Koalition mit der SPÖ gilt als unwahrscheinlichste der drei möglichen Varianten. An den Sondierungen werden neben Landesvorsitzender Landesrätin Birgit Gerstorfer auch Klubobmann Michael Lindner, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und AK-Präsiden Johann Kalliauer teilnehmen. Bei den Sozialdemokraten war am Mittwoch noch eine weitere Personalie bekanntgeworden: Laut nachrichten.at wurde der Geschäftsführer der SPÖ Wels nach dem enttäuschenden Ergebnis dort gekündigt. Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer wollte sich dazu aber auf APA-Anfrage nicht äußern.