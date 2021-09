Potenzielles Peking-Team mit hoher Quote an Corona-Impfungen

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio ist ein Impf-Schutz gegen Corona kein Kriterium für oder gegen eine eventuelle Quarantäne im Vorfeld des Großereignisses gewesen. Anders die Situation bei den Winterspielen ab 4. Februar in und um Peking. Ungeimpfte müssen nach der Einreise für drei Wochen in Quarantäne, das betrifft auch die Aktiven. Bei Österreichs olympischen Wintersport-Fachverbänden gibt es in diesem Punkt nach einem APA-Rundruf Verständnis und Gelassenheit.