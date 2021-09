Demokratiebefund 2021: Vertrauen in Politik leicht gesunken

Nach dem Rekordhoch im Vorjahr ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik 2021 wieder abgeflacht. Das ergab der Demokratiebefund der „Initiative Mehrheitswahlrecht“, demzufolge es sich auf Vor-Pandemie-Niveau stabilisierte. Heinrich Neisser, Obmann der Initiative, präsentierte am Donnerstag neben der Umfrage auch das Buch „101 Jahre Bundesverfassung. Demokratiebefund und Reformanalysen“. Nicht nur lobende Worte hatte er für die Arbeit der aktuellen Bundesregierung.

In manchen Dingen würde dieser „nicht zu Unrecht Populismus vorgeworfen“, so der ehemalige Zweite Nationalratspräsident (ÖVP). Das Regierungsprogramm enthalte aber gute Punkte, diese müssten nur umgesetzt werden. Einer davon wäre für Neisser die Reform der Grundrechtsordnung, hier gebe es aktuell ein diffuses Bild. Der neue Katalog solle erst in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs ausverhandelt, dann mittels Volksabstimmung beschlossen werden.