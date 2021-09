Israels Außenminister zu historischem Besuch in Bahrain

Israels Außenminister Yair Lapid ist ein Jahr nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen beider Länder erstmals nach Bahrain gereist. Dabei eröffneten er und sein Amtskollegen Abdullatif bin Rashid Al Zayani die israelische Botschaft im Land, wie Lapid nach der Zeremonie am Donnerstagabend auf Twitter schrieb. Ende des Jahres soll Bahrain demnach auch eine Botschaft in Israel eröffnen.

Am Donnerstag fand auch der erste Direktflug von Bahrain zum internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv statt. Eine Maschine der Fluggesellschaft Gulf Air startete am Morgen vom Flughafen Bahrain und landete gegen Mittag in Israel.