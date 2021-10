Kriegsrelikt explodierte in Kärnten: 59-Jähriger tot

Bei der Explosion eines Kriegsrelikts am Ossiacher See ist am Freitagvormittag ein 59-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Vorausmeldung mitteilte, war es am Ufer des Sees in Steindorf zu der Explosion gekommen. Der 59-Jährige dürfte das Relikt bereits am (gestrigen) Donnerstag aus dem See geborgen und am Ufer abgelegt haben. Als er heute gegen 11.00 Uhr damit hantierte, kam es zur Detonation.