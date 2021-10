Rumäniens Präsident Iohannis erhält Karlspreis

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis erhält am Samstag in der deutschen Stadt Aachen den Internationalen Karlspreis. Der Politiker wird als herausragender Streiter für europäische Werte ausgezeichnet. Iohannis war bereits im Dezember 2019 als Preisträger bekannt gegeben worden, doch die Verleihung wurde wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Die Festrede hält am Samstag EU-Ratspräsident Charles Michel.