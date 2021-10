Kalifornien schreibt Corona-Impfung für Schüler vor

Kalifornien will für alle Schulkinder Corona-Impfungen vorschreiben, sobald der Impfstoff für diese Altersgruppen vollständig zugelassen ist. „Wir wollen diese Pandemie beenden. Wir sind alle davon erschöpft“, sagte Gouverneur Gavin Newsom in einer Schule. Er verwies darauf, dass für den Schulbesuch bereits Impfungen für Krankheiten wie Masern und Mumps vorgeschrieben sind. Kalifornien ist damit der erste US-Staat, der eine Corona-Impfpflicht an allen Schulen einführt.