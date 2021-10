Vier Menschen in Kalabrien beim Most Abfüllen gestorben

Vier Männer sind am Samstag in der süditalienischen Region Kalabrien an den Folgen von Vergiftungen durch Dämpfe gärenden Mostes gestorben. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Brüder sowie um einen Vater und seinen Sohn im Alter zwischen 40 und 70 Jahren. Eine Frau wurde mit Vergiftungen ins Spital eingeliefert. Die Opfer waren verwandt, berichteten italienische Medien.