Neuseeland rückt vorsichtig von Null-Covid-Strategie ab

Neuseeland rückt vorsichtig von seiner ehrgeizigen Null-Covid-Strategie ab. Premierministerin Jacinda Ardern sagte am Montag, die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus habe sich als „Wendepunkt“ erwiesen. In Auckland habe das Coronavirus auch mit dem strengen Lockdown der vergangenen Wochen nicht ausgemerzt werden können. Nun kündigte Ardern Lockerungen für die größte Stadt des Landes an.

Ab Mittwoch sollen dort demnach Treffen von bis zu zehn Menschen im Freien wieder erlaubt sein. Ardern räumte ein, dass es trotz strikter Restriktionen nicht gelungen sei, die Zahl der Neuinfektionen in Auckland auf null zurückzufahren, wie es die Null-Covid-Strategie der Regierung vorsah. „Selbst mit den langfristigen Beschränkungen, die wir hatten, haben wir offensichtlich nicht die Null erreicht“, sagte sie mit Blick auf die Infektionszahlen in der Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt Auckland.

Auckland bleibt demnach bis auf Weiteres weitgehend abgeriegelt. Ab Mittwoch sollen in Neuseelands einwohnerreichsten Stadt Treffen draußen mit bis zu zehn Menschen aber wieder erlaubt sein. Jede Woche will die Regierung nun weitere Lockerungen prüfen. In den kommenden Wochen könnten also weitere Geschäfte und Schulen wieder öffnen. Ende September hatten bereits einige Geschäfte wie Restaurants mit Lieferdienst wieder geöffnet. Die neuseeländische Oppositionsführerin Judith Collins kritisierte Arderns Corona-Strategie. Statt eine schlüssige Strategie als Ersatz für den Null-Covid-Ansatz zu entwickeln, habe die Regierungschefin lediglich eine „vage Wunschliste“ vorgelegt.