Eintracht holt „Super-Bayern“ auf Boden zurück

Nach den geschafften ersten drei Zählern ausgerechnet bei der wohl schwierigsten Aufgabe in München hatte Martin Hinteregger leicht lachen. 2:1 siegte die Eintracht Frankfurt am Sonntag beim FC Bayern. Für die Frankfurter war es der erste Saisonsieg, für den Serienmeister die erste Saisonniederlage. Hinteregger traf dabei zum 1:1-Ausgleich unmittelbar nachdem er die Führung die Bayern mitverschuldet hatte.

Speziell durchatmen durfte Glasner, auch wenn der Oberösterreicher von persönlicher Anspannung nichts wissen wollte. „Ich war nach Niederlagen nicht soweit, dass ich vom Balkon springe und es ist jetzt nicht so, dass ich mich auf den Händen 14 Tage in Frankfurt feiern lasse“, meinte der Chefcoach. Er könne die Spiele richtig einordnen. So scheiterten die Bayern oft am herausragenden Gäste-Keeper Kevin Trapp, an eigener Abschlussschwäche und eklatanten Abwehrfehlern.