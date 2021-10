Prävention durch Impfung weiter Covid-Medikamenten überlegen

Die Medizin ist einer besseren Behandlung von Covid-19 mit Medikamenten in den vergangenen eineinhalb Jahren deutlich näher gerückt. Das betonte Lungenfacharzt Bernd Lamprecht am Dienstag anlässlich der 45. Jahrestagung der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP). Eine „Wunderwaffe“ gebe es jedoch bisher nicht. „Die Effektivität einer Impfung ist hier höher einzuschätzen“, sagte der Mediziner. Die Prävention sei der Reparaturmedizin überlegen, riet er zur Covid-Schutzimpfung.

Aus dem Plasma von Genesenen gewonnene Antikörper gegen SARS-CoV-2 wurden vor allem in einer früheren Phase der Pandemie eingesetzt. „Da ist sicher der Fehler gewesen, dass das zu spät gegeben wurde, erst bei schwer Erkrankten“, berichtete Lamprecht. Nun komme in der sogenannten passiven Immuntherapie eine zunehmend größere Anzahl künstlich hergestellter monoklonaler Antikörper zum Einsatz; z.B. Regdanvimab, Bamlanivimab und Etesevimab, Casirivimab und Imdevimab und Sotrovimab. Außerdem werden in der Behandlung von Covid-kranken antithrombotische Therapeutika eingesetzt, erläuterte der Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde an der Johannes Kepler Universität Linz.

Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie und Infektionsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover warnte vor Superinfektionen bei schweren Covid-Verläufen durch zusätzliches Eindringen bakterieller Erreger in die Lunge. Gerade bei beatmeten Patienten geschehe dies zwischen dem fünften und zehnten Beatmungstag, wobei die Antibiotika-Resistenzrate hoch und die Behandlung dadurch schwer ist. Die Komplikation einer bakteriellen Zweitinfektion verdoppelt dabei das Sterberisiko. „SARS-CoV-2 wird bleiben“, merkte Welte an, „einerseits weil wir die Impfraten nicht hoch genug bekommen und andererseits, weil wir in einer globalisierten Welt leben“. Wir müssten mit dem Virus leben lernen, auch die Zero-Covid-Politik in Australien und Neuseeland sei mit dem Auftreten der Delta-Variante gescheitert.