Wiener Secession hat mit Ramesch Daha neue Präsidentin

Die Vereinigung bildender Künstlerinnen und Künstler Wiener Secession hat mit Ramesch Daha eine neue Präsidentin. Sie folgt auf Herwig Kempinger, der nach acht Jahren und vier Amtsperioden bei der gestrigen Generalversammlung nicht erneut antrat, wie es am Dienstag in einer Aussendung heißt. Neu gewählt wurden auch die Vorstandsmitglieder.

„Als Team werden wir im Vorstand auch weiterhin ein internationales zeitgenössisches Programm auf höchstem Niveau entwickeln, das die gelebte Vielfalt künstlerischer Zugänge ebenso anerkennt wie die komplexen Lebensrealitäten und globalen Herausforderungen unserer Gegenwart“, so Daha . „Wir verstehen die Secession als einen Ort des sozialen Austausches, an dem die virulenten kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Diskurse verhandelt werden. In diesem Zusammenhang werden wir uns auch kritisch mit der eigenen Rolle, den damit verbundenen Privilegien und der Geschichte der Secession auseinandersetzen.“

Ramesch Daha wurde 1971 in Teheran geboren und lebt seit 1978 in Wien. In ihrer künstlerischen Arbeit widmet sie sich „dem Verschwinden von Erzählungen und Dingen an historischen Bruchstellen sowie Familiengeschichte(n) als Spiegel gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen“.