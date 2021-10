Sängerin Kulman sagt Abschied wegen 2G-Regel ab

Klassikstar Elisabeth Kulman sagt ihren offiziellen Bühnenabschied ab - wegen der geltenden 2G-Regel. Eigentlich wollte die Sängerin am 27. Oktober im Wiener Musikverein an der Seite ihres Klavierpartners Eduard Kutrowatz mit einem Liederabend dem Publikum Lebewohl sagen. Der Bühnenabschied der 48-Jährigen erfolgt nun ohne Adieu, da sie nicht unter der derzeit in Wien geltenden 2G-Regel singen will, nach der nur Geimpfte oder Genesene das Konzert besuchen können.