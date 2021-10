Essen auf Knopfdruck: In Wien eröffnet Automatenrestaurant

Kein Warten, keine Sperrstunde: In Wien eröffnet am Freitag das laut Eigenangabe erste Automatenrestaurant in der Stadt. Im „Foodie Fridge“ in der Taborstraße 15 in Leopoldstadt soll es rund um die Uhr hochwertige, preiswerte Speisen u.a. aus der thailändischen, spanischen, italienischen oder österreichischen Küche geben, wurde in einer Aussendung am Mittwoch versprochen. Auch Säfte oder Weine können geholt werden. Bei den Zutaten wird auf Bio und Regionalität Wert gelegt.