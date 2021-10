Kinderarmut belastet Gesundheit schon im Säuglingsalter

Armutsbetroffene Kinder und Jugendliche sind über ihr gesamtes Leben öfter krank und haben eine um fünf bis acht Jahre verkürzte Lebenserwartung. Dieser schlechtere Gesundheitszustand zeigt sich schon im Säuglings- und Kleinkindalter, sagen nun sechs von zehn Ärztinnen und Ärzten in Österreich. Die gesundheitliche Situation von Kindern in Armut habe sich in der Coronakrise weiter verschlechtert, zeigt die Umfrage von Ärztekammer (ÖÄK) und Volkshilfe in mehreren Bundesländern.