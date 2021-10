ÖGB und AK: Steuerreform Nullsummenspiel für Arbeitnehmer

„Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten die Kalte Progression zurück, Unternehmen erhalten Steuergeschenke“, urteilte ÖGB-Volkswirtin Miriam Baghdady am Donnerstag in der ÖGB-Zentrale in Wien. „Die Körperschaftssteuersenkung steht notwendigen Zukunftsinvestitionen im Weg“, kritisierte AK-Steuerexperte Dominik Bernhofer. „Der Standort braucht die Milliarde für Kinderbetreuung statt Konzerne.“ Viele Unternehmen hätten schon von den Coronahilfen profitiert, während Mitarbeiter wegen Kurzarbeit und Co Einkommenseinbußen hätten hinnehmen müssen.