Polen-Verfassungsgericht: EU-Recht verstößt gegen Verfassung

Teile des EU-Rechts sind laut einem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts nicht mit der Verfassung Polens vereinbar. „Der Versuch des Europäischen Gerichtshofs, sich in das polnische Justizwesen einzumischen, verstößt gegen (...) die Regel des Vorrangs der Verfassung und gegen die Regel, dass die Souveränität im Prozess der europäischen Integration bewahrt bleibt“, urteilten die Richter am Donnerstag.

In dem Urteil hatten die obersten EU-Richter festgestellt, dass EU-Recht Mitgliedsstaaten zwingen kann, einzelne Vorschriften im nationalen Recht außer acht zu lassen, selbst wenn es sich um Verfassungsrecht handelt. Laut EuGH könnte das Verfahren zur Besetzung des Obersten Gerichts in Polen gegen EU-Recht verstoßen. Dies würde bedeuten, dass der EuGH Polen zwingen könnte, Teile der umstrittenen Justizreform der nationalkonservativen PiS-Regierung aufzuheben.

Die EU-Kommission hat wegen der Reformen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in Warschau eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingereicht. Unter anderem hat die Brüsseler Behörde auch Zweifel an der Unabhängigkeit des polnischen Verfassungsgerichts, welches nun den Vorrang des nationalen Rechts über EU-Recht festgestellt hat. Vorsitzende ist Julia Przylebska, enge Vertraute von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski.

Die EU-Kommission zeigte sich „besorgt“. Brüssel wolle „alle Mittel“ ausschöpfen, damit das EU-Recht in Polen gewahrt bleibe, hielt EU-Justizkommissar Didier Reynders am Donnerstag fest. Das Prinzip, wonach EU-Recht vor nationalem Recht vorrangig und Entscheidungen der EU-Justiz binden seien, würden ein zentrales Element des Staatenbunds darstellen, hieß es.

Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), ließ zu dem Urteil über Twitter wissen: „Polens Führung stellt unser EU-Recht grundsätzlich in Frage. Das ist eine inakzeptable Überschreitung einer bisher von allen geachteten roten Linie. Wer sich derartig über die gemeinsamen Grundsätze der EU hinwegsetzt, muss empfindliche finanzielle Auswirkungen spüren. Die polnische Regierung arbeitet damit gegen die Interessen der mehrheitlich pro-europäischen Bevölkerung in Polen.“

Lukas Mandl, Justizsprecher der ÖVP im Europaparlament, teilte ebenfalls über Twitter mit: „Das EU-Recht gilt für alle Unionsbürgerinnen und -bürger. Ich stehe in meiner parlamentarischen Arbeit an der Seite unserer Mitbürgerinnen und -bürger in Polen und werde dazu beitragen, dass auch von polnischen Gerichten EU-Recht anerkannt wird. Dafür steht bei unverschämt absurden Entscheidungen wie heute die gesamte Palette an parlamentarischen, rechtlichen und auch finanziellen Konsequenzen zur Verfügung.“