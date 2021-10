„The 80s“ feiern in der Albertina modern ein buntes Revival

In 13 Räumen spürt man dieser Absage an Konzeptkunst und verkopfter Avantgarde nach. Die Einflüsse auf das künstlerische Schaffen sind vielfältig. Street Art und Kitsch spielen eine große Rolle, wie gleich im ersten großen Raum klar wird. Das riesige Gemälde „Dirosapocalypse“ von Hervé Di Rosa zeigt ein grelles comichaftes Durcheinander aus Planeten, grünen Männchen, Fantasiegebilden und Explosionen. Zwischen den Graffiti-Figuren von Keith Haring und einem gesprühten, dank motivischer Überlagerungen prallen Großformat von Lady Pink und Jenny Holzer steht die lebensgroße Holzskulptur „Bear and Policeman“ von Jeff Koons.

Viel Platz ist dem sogenannten Neoexpressionismus in seinen diversen Spielformen gewidmet. Hier finden sich auch einige Werke österreichischer Provenienz - von den pastosen Abstraktionen von Herbert Brandl oder Hubert Scheibl bis zu figurativen und an Ernst Ludwig Kirchner erinnernden figurativen Szenen von Hubert Schmalix. In den USA prägen vor allem das Fragmentarische und der Rückgriff auf historisches Quellenmaterial die Arbeiten von Julian Schnabel oder David Salle.

Schröder verwies auf die großen politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der 80er - markiert u.a. durch den von Margaret Thatcher und Ronald Reagan befeuerten Aufstieg des Neoliberalismus, den Zusammenbruch der Sowjetunion, die Wiedervereinigung Deutschlands und Tschernobyl. „Wer durch die Ausstellung geht, wird von all dem nichts mitbekommen“, betonte der Generaldirektor. Nur eine Entwicklung spiegle sich wieder: die ab den 80ern grassierende Krankheit Aids. „Man sieht sie in den Totenköpfen Basquiats, in den roten Kreuzen und Wunden von Haring, in den Schießscheiben von Philip Taaffe und bei Ross Bleckner.“ Letzterer setzte für „Architecture in the Sky“ helle Lichtpunkte auf eine dunkelgraue Leinwand. Es gibt aber noch eine andere Lesart. Die weißen Tupfen ähneln jenen Flecken, durch die eine bei Aidskranken häufig auftretende Tumorerkrankung erkennbar ist. Die 80er waren eben auch in der Kunst nicht nur eine große Party.