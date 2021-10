Krawalle bei Demo gegen 3G-Regel in Rom

Bei einer Demonstration gegen die am Freitag geplante Einführung der 3G-Pflicht für alle italienischen Arbeitnehmer ist es am Samstag in Rom zu Krawallen gekommen. Demonstranten drangen in den Hauptsitz der stärksten italienischen Gewerkschaftsorganisation Cgil in Rom ein. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die auch Tränengas einsetzte. Auch in Mailand kam es zu Protesten.