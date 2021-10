Zweitligist Wacker Innsbruck macht Morass zum Interimscoach

Fußball-Zweitligist Wacker Innsbruck hat Masaki Morass zum Interimstrainer gemacht. Wie die Tiroler am Sonntag bekanntgaben, soll der 42-jährige Japaner, der bisher das Zweierteam von Wacker coachte, bis zur Winterpause die Nachfolge des am Donnerstag beurlaubten Daniel Bierofka antreten. Wacker rangiert aktuell nur auf dem sechsten Tabellenplatz, in zehn Runden gab es lediglich vier Siege.